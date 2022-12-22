تصنيف فيفا.. العراق يستقر في الـ68 والأرجنتين وصيفاً للبرازيل رغم التتويج

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات لشهر كانون الاول الجاري.

وبحسب التصنيف، فقد احتل المنتخب الوطني العراقي المركز الـ68 في التصنيف الصادر اليوم، برصيد 1342.39 نقطة.

وجاء منتخب العراق أيضاً، في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر.

وعلى مستوى المنتخبات العربية، احتل المنتخب الوطني العراقي المركز بعد كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر والسعودية وقطر.

ووفق التصنيف، فقد احتل المنتخب المغربي المركز الـ11 في تصنيف فيفا بعد تألقه في المونديال الأخير في قطر.

ورغم تتويج الأرجنتين بالمونديال إلا إنها احتلت وصافة الترتيب بعد البرازيل، بحسب التصنيف.