تصنيف آسيوي يضع الدوري العراقي في المركز 13 للموسم الكروي الحالي
شفق نيوز- متابعة
أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، تصنيفاً جديداً للدوريات الكروية في القارة جاء فيه دوري نجوم العراق بالمركز 13 بعد انتهاء الموسم الحالي 2025-2026.
وبحسب التصنيف الجديد جاء المنتخب السعودي بالتصنيف الأول، يليه الدوري الياباني ثانياً، ثم الدوري الكوري الجنوبي بالمركز الثالث، وحلّ بالمركز الرابع الدوري الإماراتي، وبالمركز الخامس الدوري الإيراني.
وجاء الدوري القطري بالمركز السادس، ثم الدوري التايلاندي سابعاً، والصيني ثامناً، والأسترالي تاسعاً، والأوزبكي عاشراً، والماليزي بالمركز 11، وثم الأردني بالمركز 12، وحلّ الدوري العراقي بالتصنيف 13، يليه السنغافوري بالمركز 14، وجاء بالمركز 15 الدوري الفيتنامي.