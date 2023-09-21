تصنيف جديد لـ"فيفا" .. منتخب العراق بالمركز السابع آسيوياً والـ69 عالمياً

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، 15 منتخباً آسيوياً ضمن تصنيف الفيفا الذي صدر اليوم الخميس 21 أيلول/سبتمبر 2023.

وصنف الاتحاد الآسيوي منتخب العراق في الترتيب السابع وعالميا بالمركز الـ 69 ليصعد درجة واحدة عن التصنيف الأخير .

وصنف الاتحاد، منتخب اليابان الاول اسيوياً و الـ 19 عالمياً ، وجاء بعده منتخب ايران ثانيا و الـ 21 عالميا ، ثم منتخب كوريا الجنوبية الثالث اسيويا و الـ 26 عالميا ، واستراليا رابعا و الـ 27 عالميا ، والسعودية خامسا والـ 57 عالميا ، وقطر سادسا والـ 61 عالميا ، والعراق سابعا والـ 69 عالميا ، والإمارات ثامنا والـ 80 عالميا ، وعمان تاسعا والـ 73 عالميا ، واوزبكستان عاشرا والـ 75 عالميا ، والصين بالمركز الـ 11 والـ 80 عالميا ، والأردن الـ 12 اسيويا والـ 84 عالميا ، والبحرين 13 آسيويا الـ 86 عالميا ، وسوريا 14 آسوياً والـ 93 عالميا، وفيتنام 15 آسيوياً والـ95 عالميا.