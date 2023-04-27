تصنيف الفيفا لشهر نيسان: العراق السابع عربياً و67 عالمياً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات العربية لشهر نيسان الجاري.

وبحسب تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية فقد جاء بالترتيب الأول عربياً المنتخب المغربي، المركز 11 عالميا، وتونس الثاني عربيا و 28 عالميا، والجزائر ثالث عربيا و34 عالميا، ومصر رابع عربيا و35 عالميا، والسعودية خامس عربيا و 54 عالميا، وقطر سادس عربيا و 61 عالميا، والعراق سابع عربيا و 67 عالميا.

وبعد العراق جاءت الإمارات ثامن عربيا و 72 عالميا، وسلطنة عمان تاسع عربيا و 73 عالميا، والأردن عاشر عربيا و84 عالميا، والبحرين 11 عربيا و 85 عالميا، وسوريا 12 عربيا و 90 عالميا، وفلسطين 13 عربيا و 93 عالميا، ولبنان 14 عربيا و 99 عالميا، وموريتانيا 15 عربيا و 105 عالميا، وليبيا 16 عربيا و 121 عالميا والسودان 17 عربيا و 128 عالميا وجزر القمر 18 عربيا و 131 عالميا والكويت 19 عربيا 143 عالميا واليمن 20 عربيا و 157 عالميا وجيبوتي 21 عربيا و193 عالميا وأخيرا الصومال 22 عربيا و201 عالميا.