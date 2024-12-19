تصنيف "الفيفا".. المنتخب العراقي في المركز 56 عالمياً

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، التصنيف الخاص بالمنتخبات خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حيث احتل المنتخب العراقي المركز السادس والخمسين عالمياً، والسادس عربياً.

واحتفظ المنتخب الأرجنتيني بصدارة ترتيب المنتخبات على مستوى العالم بنفس الرصيد 1867.25 نقطة.

وجاء المنتخب الفرنسي بالمركز الثاني، ثم المنتخب الإسباني في المركز الثالث، وخلفه منتخب إنكلترا في المركز الرابع، ثم المنتخب البرازيلي الذي جاء في المركز الخامس.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، احتفظ المنتخب المغربي بصدارة ترتيب العرب في تصنيف "الفيفا".

واحتل منتخب "أسود الأطلسي" المركز الرابع عشر عالمياً متصدراً ترتيب المنتخبات في قارة أفريقيا، كما أنه الأفضل عربياً.

ولم يشهد تصنيف شهر كانون الأول/ ديسمبر أي تغييرات على ترتيب المنتخبات العربية.

وأنهى المنتخب المغربي العام متصدراً الترتيب العربي بعدما واصل نتائجه الطيبة تحت قيادة مديره الفني وليد الركراكي.

وفيما يلي ترتيب أفضل المنتخبات العربية:

المغرب 14 عالمياً

مصر 33 عالمياً

الجزائر 37 عالمياً

قطر 48 عالمياً

تونس 52 عالمياً

العراق 56 عالمياً

السعودية 59 عالمياً

الإمارات 63 عالمياً

الأردن 64 عالمياً

عمان 80 عالمياً

البحرين 81 عالمياً