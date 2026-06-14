تصل إلى 100 ألف دولار.. كم يجني حكام كأس العالم 2026؟

شفق نيوز- متابعة

مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، لا يقتصر اهتمام الجماهير على نتائج المباريات وتألق النجوم فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الحكام الذين يديرون النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، وسط تساؤلات حول حجم الأجور والمكافآت المالية التي يجنونها في هذا الحدث العالمي.

ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يكشف رسمياً عن قيمة المكافآت المخصصة لحكام مونديال 2026، فإن التقديرات الحالية تستند إلى نظام التعويضات المعتمد في النسخ السابقة، لا سيما كأس العالم 2022 في قطر، الذي شهد حصول الحكام على مكافآت مالية مجزية نظير إدارتهم للمباريات.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام غربية، تبلغ المكافأة الأساسية للحكم الرئيسي في كأس العالم 2026 نحو 70 ألف دولار، إضافة إلى مكافأة تتراوح بين 3 و5 آلاف دولار عن كل مباراة يديرها.

وتعكس هذه المبالغ حجم المسؤولية والضغوط التي يتحملها الحكام، إذ يخضعون لسلسلة من الاختبارات البدنية والفنية المكثفة، إلى جانب تدريبات متخصصة على أحدث التقنيات التحكيمية، مثل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ونظام التسلل شبه الآلي، قبل اختيارهم للمشاركة في أكبر بطولة كروية في العالم.

كما يُتوقع أن ترتفع العوائد المالية للحكام الذين يتم إسناد مباريات الأدوار الإقصائية إليهم، خاصة مواجهات نصف النهائي والنهائي، حيث يحصلون على مكافآت إضافية ترفع إجمالي أرباح بعضهم إلى أكثر من 100 ألف دولار خلال البطولة.

الأجور المتوقعة لحكام كأس العالم 2026:

المكافأة الأساسية للحكم الرئيسي: 70 ألف دولار.

مكافأة إدارة المباراة الواحدة: بين 3 آلاف و5 آلاف دولار.

الحكام المساعدون وحكام تقنية الفيديو (VAR): يحصلون على مكافآت أقل وفقاً للدور وعدد المباريات.

حكام نصف النهائي والنهائي: قد تتجاوز إجمالي مكافآتهم 100 ألف دولار طوال البطولة.