تصل لمليون ونصف دينار عراقي.. أسعار "غير مسبوقة" لتذاكر الكلاسيكو الإسباني

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، يوم الثلاثاء، أسعار تذاكر مباراة قمة الدوري الإسباني "الكلاسيكو" ضد برشلونة، والتي ستقام على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 26 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأسعار بأنها "قياسية" و"غير مسبوقة"، و"ليست في متناول الجميع".

وتتراوح أسعار التذاكر بين 135 يورو و456 يورو، أي بالعملة العراقية ما بين 206 آلاف دينار و697 ألف دينار.

أما مقصورة الشخصيات المهمة "في آي بي" فتبدأ أسعارها من 990 يورو، أي حوالي مليون ونصف دينار عراقي تقريباً.

ويصل سعر التذكرة في المدرجات المواجهة لمنتصف الملعب إلى 405 يورو، (619 ألف دينار عراقي)، مقابل 325 يورو (496 ألف دينار عراقي) للمدرجات خلف المرميين.

وتعد هذه الأسعار أعلى بكثير من مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفقاً لـ"ماركا".

وذكرت صحيفة، أن عملية بيع التذاكر للمشجعين المشتركين ستبدأ الجمعة المقبل، بينما سيتمكن أصحاب البطاقات الخاصة من الحصول عليها يوم الاثنين المقبل، أما الجماهير العادية فستنتظر حتى الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويتصدر ريال مدريد البطولة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين أمام برشلونة حامل اللقب، بعد خوض كل منهما ثماني مباريات.

وفي آخر "كلاسيكو"، فاز برشلونة في أيار/ مايو الماضي على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة 35 من "الليغا".