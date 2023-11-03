تصفيات مونديال 2026.. تسمية طاقم تحكيم مباراة منتخب العراق ونظيره الإندونيسي

شفق نيوز/ سمت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقماً تحكيمياً إماراتياً لقيادةِ مباراة منتخب العراق الوطني ونظيره الإندونيسي ضمن افتتاح تصفياتِ مونديال 2026.

وسيقود المباراة "أحمد عيسى درويش" حكماً للساحة يساعده كل من "أحمد الراشدي" حكماً مساعداً أول، و "ياسر المرشدي" حكماً مساعداً ثانياً، إضافةً إلى اللبناني "الشيخ أحمد علاء الدين" حكماً رابعاً، فيما سيُقّيم الحُكام البحريني "جاسم محمود".

وتجري المباراة في الـ 16 من الشهر الحالي في ملعبِ جذع النخلة بمدينة البصرة، وهي المباراةُ الأولى في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى كأسِ العالم المُقبلة.