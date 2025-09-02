تصفيات كأس آسيا.. الأولمبي العراقي يختتم استعداداته لمواجهة باكستان

شفق نيوز- بغداد

اختتم المنتخب الأولمبي العراقي، (دون 23 عاماً) تدريباته في العاصمةِ الكمبودية بنوم بنه، يوم الثلاثاء، استعداداً لمُواجهته الأولى في تصفياتِ كأس آسيا أمامَ نظيره الباكستانيّ يوم غدٍ الأربعاء.

وتقام المباراةُ في الساعةِ الرابعة عصراً بتوقيتِ بنوم بنه، 12:00 ظهراً بتوقيتِ بغداد.

وشهدت تدريباتُ اليوم، لأول مرةٍ، مشاركةَ جميع اللاعبين السبعة الذين تمت دعوتهم لتَمثيلِ المنتخبِ، والذين كانوا مع أنديتهم في معسكراتٍ تدريبيةٍ، وغابوا عن مُعسكرِ منتخبنا الأولمبيّ في ماليزيا ومباراتي الهند التجريبيتين، ومنهم آدم طالب، المحترف في الدوري السلوفيني، إذ جرت التدريباتُ في ملعبٍ ثانويّ يقعُ على مسافةِ ساعةٍ كاملةٍ من مكان سكنِ المُنتخب.

وركز فيها الجهازُ التدريبيُّ، بقيادةِ المدرب عماد محمد، على الجانبِ التكتيكيّ التطبيقيّ والخططيّ، واختيار التشكيلةِ الأنسب لمباراةِ باكستان، وكيفية تنفيذِ الواجباتِ لجميعِ خطوط المنتخب داخل أرضيةِ الملعب.

كذلك شاركَ في التدريباتِ اللاعبُ حيدر عبد الكريم الذي تعرضَ إلى إصابةٍ في مباراةِ الهند الودية قبلَ عدة أيام، وتعاملَ معها الجهازُ الطبيُّ بمتابعةٍ مستمرةٍ، عجّلت بعودته لتدريباتِ اليوم، وقد يكون جاهزاً للمُشاركةِ في مباراةِ منتخبنا أمام سلطنة عُمان الثانية في هذه وفقاً لتَقديرِ مدربِ المُنتخب والجهازِ الطبيّ.