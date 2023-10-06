تصفيات كأس آسيا.. "الصالات العراقي" يختتم تدريباته تأهباً لمواجهة ماليزيا غداً

شفق نيوز/ يفتتح، يوم غد السبت، منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات مُشاركته في بُطولةِ تصفيات كأس آسيا التي تقام في مدينةِ فرغانة الأوزبكيّة، بمواجهةِ نظيره الماليزي، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد، في قاعةِ مجمع سومو الرياضيّة.

واختتم المنتخب العراقي للصالات تحضيراته للمواجهة من خلال الحصة التدريبيّة التي جرت عصر اليوم الجمعة، بمشاركة جميع اللاعبين، وقد تركزت التدريباتُ فيها على عملياتِ الإحماء والجوانب التكتيكيّة التي يسعى المدربُ إلى تطبيقها في مواجهة يوم غد.

وأكد عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، رئيس الوفد، فراس بحر العلوم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مواجهةَ الغد تعدُّ مباراةً مهمةً في مشوارِ المنتخبِ في التصفيات. مجدداً ثقته بالجهازِ الفنيّ واللاعبين، وقُدرتهم على تخطي المنتخب الماليزي لمواصلةِ المشوار من أجل خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيويّة".

وأضاف بحر العلوم أن "الفرصةَ سانحةٌ للتأهل"، مطالباً اللاعبين بـ"التركيز في هذه المواجهة المهمة التي يسعى منتخب ماليزيا من خلالها لتحقيقِ الهدف نفسه".

وشدّد رئيسُ الوفد على "ضرورةِ تطبيق واجبات المدرب، فضلاً عن الالتزامِ بالتعليماتِ بكل حذافيرها".

واختتم عُضو الاتحاد، فراس بحر العلوم، حديثه بالقول إن "اتحادَ كرة القدم وفرَ جميع الظروف الملائمة لتهيئةِ المنتخبِ لهذه البطولة"، مؤكداً أننا "نسعى لتقديمِ كل ما لدينا من أجل رسم البسمة على وجوهِ جماهيرنا الرياضيّة والمُحبة".