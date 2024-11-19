تصفيات كأس العالم.. فلسطين تفرض التعادل على كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الفلسطيني مع كوريا الجنوبية بهدف لمثله، ضمن المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح زيد قنبر التسجيل لصالح فلسطين مبكراً في الدقيقة (12) قبل أن يدرك سون التعادل سريعاً (16).

وحرم منتخب فلسطين نظيره الكوري من أربع نقاط وذلك بعدما فرض عليه التعادل ذهاباً ايضاً 0-0.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وثلاث خسائر بينما استمرت كوريا الجنوبية في الصدارة بـ14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين.