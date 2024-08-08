تصفيات كأس العالم.. طاقم تحكيم سعودي لمباراة منتخبي العراق وعُمان

شفق نيوز/ حدّد الاتحادُ الدوليّ الطواقمَ التحكيميّة لمُبارياتِ الجولةِ الأولى عن قارةِ آسيا للتصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.

وتمت تسميةُ طاقم التحكيم السعوديّ لمباراةِ منتخب العراق الوطنيّ ونظيره العمانيّ، والمؤلف من خالد الطريس حكم ساحة والمُساعدين محمد العبادي وعبد الرحيم الشمري، و فيصل الباري حكماً رابعاً، وعبد الله الشهري حكماً لتقنيةِ الفارّ يساعده إبراهيم الدخيل.

بينما سيكون مراقبُ الحكام ومشرفُ المباراة من أوزبكستان، وهما كل من كوفالينكو فالنتين وعارفيوف عليم على التوالي، وسيكون العراقيّ علي كريم مسؤولاً عن معلوماتِ منظومة الفار.