تصفيات كأس العالم.. أسود الرافدين يباشرون تدريباتهم غداً والمنتخب الفلسطيني يصل البصرة

شفق نيوز/ وصل مساء اليوم الأحد وفد المنتخب الفلسطيني إلى مطار البصرة الدولي استعداداً لملاقاة المنتخب الوطني العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسيجري منتخب فلسطين اولى وحداته التدريبية في البصرة يوم غد الاثنين ويواصل تدريباته لغاية يوم الاربعاء المقبل وقبل يوم من لقائه أمام نظيره المنتخب العراقي الخميس المقبل .

وسيحتضن ملعب البصرة الدولي في الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس العاشر من تشرين الأول الحالي مواجهة العراق وفلسطين في منافسات الجولة الثالثة.

بينما يحتضن ملعب سيؤول مواجهة المنتخب العراقي وكوريا الجنوبية في الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء الخامس عشر من تشرين الأول الحالي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وفي السياق؛ يجري المنتخبُ الوطنيُّ العراقي، يوم غد الاثنين، في الساعةِ السادسة مساءً أولى وحداته التدريبيّة في المدينةِ الرياضيّة في البصرة تحضيراً لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

على صعيدٍ متصلٍ ، قال المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطني مهدي كريم في بيان ورد شفق نيوز، إن "وفدَ المنتخب الوطنيّ سيتوجه مساء اليوم الأحد إلى البصرة، على أملِ أن يلتحقَ بقية اللاعبين المحترفين تباعاً على مدار اليوم بوفدِ المنتخب الوطنيّ في البصرة قبل الشروع في التدريباتِ التي ستستمر بشكلٍ يومي في البصرةِ بمعدلِ وحدةٍ تدريبيةٍ واحدة".

وستكون تدريباتُ المنتخب الوطنيّ غداً الاثنين في الساعة السادسة مساءً 18:00 في المدينةِ الرياضيّة في البصرة مفتوحةً أمام وسائلِ الإعلام كافة، وسيتم تخصيصُ الوقت المسموح لإجراءِ المقابلات الموحدة قبلَ انطلاقِ التدريبات، بينما ستكون المادةُ الصوريةُ متاحةً مع انطلاق التدريبات، ولمدة خمس عشرة دقيقةً من بدايةِ التدريبات الأولى.