تصفيات كأس العالم.. ريمونتادا إماراتية تطيح بأهل الدار في الدوحة

شفق نيوز/ قلب منتخب الإمارات تأخره بهدف أمام مضيفه القطري إلى انتصار ثمين 3 -1 يوم الخميس في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وبادر المنتخب القطري بالتسجيل عن طريق ابراهيم الحسن في الدقيقة 38، قبل أن ينتفض منتخب الإمارات في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف دفعة واحدة بواسطة حارب عبدالله وخالد ابراهيم وعلي صالح في الدقائق 68 و80 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الجولة ذاتها بنفس المجموعة، تغلب منتخب أوزبكستان 1 -صفر على ضيفه منتخب كوريا الشمالية، فيما انتصر منتخب إيران على ضيفه منتخب قيرغزستان بالنتيجة ذاتها.