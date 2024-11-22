تصفيات المونديال.. سلة العراق تخسر أمام الأردن

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني العراقي امام نظيره الاردني بنتيجة 64 - 73 نقطة في اولى مباريات المنتخبين في النافذة الثانية ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم.

جرت المباراة في صالة الامير حمزة بالعاصمة الاردنية عمان، عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

ويتوجه المنتخب العراقي الى المملكة العربية السعودية لملاقاة المنتخب السعودي يوم الاثنين المقبل في مدينة الملك عبدالله الرياضية في ثاني مواجهاته في النافذة الثانية ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم.

وضمت قائمة المنتخب العراقي التي اختارها المدرب الصربي فازلين ماتيتش 12 لاعبا هم إيهاب حسن، علي علاء، كرار جاسم، حسان علي، فريد رعدي، مراد علي، محمد صلاح، مير نريمان نصر الدين، علي مؤيد، عبدالله حيدر، عباس هادي وديماريو مايفيلد.