تصفيات المونديال.. أستراليا تسحق إندونيسيا بخماسية

شفق نيوز/ تغلب المنتخب الأسترالي على ضيفه الإندونيسي 5 - 1 في المباراة التي جمعتهما، يوم الخميس، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها مارتن بويل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ونيشان فيلوبيلاي في الدقيقة 20 وجاكسون ايرفاين في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أضاف لويس ميلر الهدف الرابع في الدقيقة 61 ثم سجل كيفين ديكس هدفا لمنتخب إندونيسيا في الدقيقة 78 قلص به الفارق قبل أن يسجل ايرفاين الهدف الثاني له والخامس لأستراليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان المنتخب الياباني تأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على ضيفه منتخب البحرين 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين، عصر اليوم الخميس، على ملعب سايتاما، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الياباني رصيده للنقطة 19، في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات، بفارق 9 نقاط عن أستراليا أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد المنتخب البحريني عند النقطة 6 في المركز الخامس.

ويتأهل أول وثاني المجموعات مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلعب أصحاب المراكز الثالثة والرابعة في المرحلة الرابعة من التصفيات.

فيما فرض المنتخب العماني التعادل أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في استاد جويانغ اليوم الخميس.

وبهذا التعادل أصبح المنتخب الكوري برصيد 15 نقطة في المركز الأول فيما أصبح المنتخب العماني عند 7 نقاط بالمركز الرابع.

ويلتقي مساء اليوم المنتخب العراقي في البصرة نظيره الكويتي وعينه على النقاط الثلاث، والتي ستجعله ينفرد بالمركز الثاني.

وللأسود الرافدين 11 نقطة، ويأتي الاردن ثالثاً بتسع نقاط.

وتقام الجولة الثامنة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 25 آذار/مارس الجاري، حيث تلتقي اليابان مع السعودية في سايتاما، والصين مع أستراليا في هانغجو، وإندونيسيا مع البحرين في جاكرتا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين مؤهلتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.