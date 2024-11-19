تصفيات المونديال.. العراق يعود بثلاث نقاط مهمة من عُمان ويقفز للمركز الثاني

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي فوزا مهماً على نظيره العُماني بهدف دون مقابل، ضمن الجولة السادسة من تصفياتِ المجموعة الثانية للقارة الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم 2026 .

جرت المباراة على ملعب السلطان قابوس الدولي في بوشر بالعاصمة العمانية مسقط، عند الساعة السابعة مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل للمنتخب العماني جاء الهدف عن طريق اللاعب يوسف الامين في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده للنقطة 11 بالمركز الثاني مؤقتاً بانتظار مباراة الكويت والاردن، وتجمد رصيد عمان عند النقطة 6 بالمركز الرابع.