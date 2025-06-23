تصفيات اسيا.. ملعب "شيانغ ماي" يحتضن مباريات نسوة العراق في تايلاند

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم، يوم الاثنين، عن جدول مباريات المنتخب الوطني العراقي للسيدات ضمن المجموعة الثانية للتصفيات التي تقام فيِ مدينة شيانغ ماي التايلاندية، والمؤهلة لنهائياتِ البطولة المقررة في أستراليا 2026.

وسيخوض منتخب العراق للسيدات اولى مبارياته امام منتخب تيمور الشرقية اليوم عند الساعة 3:30 عصراً .

كما يخوض المنتخب النسوي مباراته في الجولة الثانية امام منغوليا يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الحالي عند الساعة 12:00 ظهراً.

بينما يواجه في الجولة الثالثة صاحب الضيافة منتخب تايلاند يوم الاحد الموافق 26 من الشهر الحالي.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الهندي يوم الاربعاء الموافق يوم 2 من شهر تموز المقبل.