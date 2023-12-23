تصعيد غير مسبوق لـ"الصافرة العراقية" بعد جدل "الوشم الكبير"

شفق نيوز/ عاشت الصافرة العراقية، خلال الأيام القليلة الماضية، تصعيداً غير مسبوق، وحالة انقسام في الآراء فجّرها إعلان رئيس لجنة الحكام منع الحكم الدولي محمد طارق من التحكيم "إلا في حال رفعه الوشم الموجود على جسده".

وبهذا الصدد، شهد القرار خاصة بعد الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام وعبر إحدى الفضائيات المشاهدة، جدلاً واسعاً، لا سيما بعد رفع الحكم محمد طارق دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الحكام، معتبراً إعلان قرار الإيقاف بوسائل الإعلام، تشهيراً وإساءةً وتدخل بأمور شخصية خاصة، وما زال التصعيد مستمراً وقائماً لغاية الآن، ولم تتم تسويته.

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء الوسط التحكيمي العراقي، للتعرف على انطباعاتهم وآرائهم بهذا الشأن، ونقلت عن الحكم حسين تركي، قوله: "كان من المفترض ألّا يتداول أي موضوع يدخل بخصوصيات الحكام سواء محمد طارق، أو غيره في وسائل الإعلام، ويكون الموضوع خاصاً ومحصوراً بين الحكم ولجنة حكام اتحاد الكرة داخل نطاق اللجنة، وإصدار القرار داخلياً وحسب النظام، مردفاً: "نعلم أن الوشم مسألة شخصية، لكن للجنة رأي خاص وتعليمات خاصة وعلى الجميع الالتزام بها وكان الأجدر عدم توسيع رقعة الخلاف".

وأوضح تركي، أن "من الصعب بعد الإعلان عن قرار الإيقاف أن يظهر الحكم مرة أخرى في تحكيم المباريات، لا سيما وأن بعض الجمهور نراهم يتمسكون بسلبيات الحكم فقط، حتى وإن كان افضل حكم بالعالم"، مشيراً إلى أن "اللجنة هي المسؤولة الوحيدة عن الحكام وعن توجيهه لتطبيق التعليمات والقرارات الخاصة، وأن إصدار وتطبيق القوانين شأن داخلي لا يعلن عنه في برنامج تلفزيوني أمام المشاهدين".

من جانبه، ذكر الحكم سلام عواد، للوكالة، أن "العراق بلد متحفظ وفيه تقاليد وعادات، والمنطق يقول لا يوجد أي حكم عامل أو دولي واشم بهذا الحجم والمكان في جميع دول العالم"، مبدياً استغرابه لإصرار زميله طارق، الإبقاء على الوشم بالرغم مع انه حر بتصرفاته الشخصية، لكن كان ينبغي الامتثال لنصيحة رئيس لجنة الحكام".

وأضاف عواد، أن "محمد طارق وباقي الحكام يأخذون التعليمات من لجنة الحكام والاتحاد، كونها الراعية للوسط الكروي الذي يعد متنفساً مهماً لأغلب العراقيين".

في المقابل، أشار الحكم أمير حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى النظام الأساسي للائحة الحكام فيما يخص مخالفات وعقوبات الحكام، وأكد عدم جواز الإعلان عنها في وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن لجنة الحكام محقة بمطالبة محمد طارق إزالة الوشم، لكن ليس بالطريقة التي سلكها رئيس لجنة الحكام نجاح رحم، بعد إعلانه إيقاف الحكم محمد طارق على شاشات التلفاز.