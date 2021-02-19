تصعيد جديد في أزمة نادي الطلبة ومقتدى الصدر قد يدخل على الخط

شفق نيوز/ كشف عضو الهيئة الإدارية لنادي الطلبة باسم عباس، يوم الجمعة، عن تلقيه تهديدات من المكلف برئاسة النادي صباح الكناني التابع للتيار الصدري، متوعداً بأنه سيشكو الكناني عند زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال عباس، نجم الكرة العراقية السابق، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه تلقى تهديدات من الكناني، وفي حال لم يتوقف الأخير عن محاولات السيطرة على نادي الطلبة فأن اللاعب الدولي سوف يتوجه بالشكوى ضد الكناني إلى مقتدى الصدر.

وأضاف "أقسم بالله انه في حال لم يتوقف الكناني عن محاولاته هذه سأتوجه مع جمهور نادي الطلبة الى مقتدى الصدر وأكشف أمامه كل ملفات الفساد التي تورط بها صباح الكناني الذي يدعي أنه يريد الإصلاح ومكافحة الفساد".

يشار إلى أن رئيس نادي الطلبة علاء كاظم، تنازل من رئاسة النادي لصباح الكناني، الشخصية الرياضية الذي فاز مؤخراً بمنصب النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية في الانتخابات الاخيرة الملغاة.

وقال صباح الكناني لوكالة شفق نيوز؛ في الثامن من شهر شباط الجاري، ان "علاء كاظم قدم تنازلا عن رئاسة النادي لي في اجتماع جمعنا مساء أمس مقابل تسديد ديون النادي البالغة 400 مليون دينار".

وأضاف انه وافق على المقترح المقدم من علاء كاظم لكن هنالك إجراءات يدرسها مع المختصين والهيئة العامة بغية إيجاد الحل القانوني الذي يسمح له بتسلم مهمة رئاسة النادي.

وبين الكناني انه جاهز لدعم النادي بكل الامور وبامكانه اعادته الى افضل حال فيما إذا تسلم المهمة بشكل رسمي.