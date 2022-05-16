تصريحات واثقة من الفريقين.. ملعب الشعب يحتضن "صراعاً" كروياً مساء الغد

شفق نيوز/ يلتقي يوم غد الثلاثاء، فريقيّ الشرطة والقوة الجوية في مباراة صراع الكبار بديربي كروي يقام على ملعب الشعب الدولي، مؤجلة لحساب الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز.

عضو إدارة نادي القوة الجوية هيثم كاظم، أكد لوكالة شفق نيوز، ان فريق القوة الجوية كثف تدريباته على ملعبه استعدادا لمواجهة الشرطة يوم غد الثلاثاء في لقاء مؤجل ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

واشار الى ان الجوية يطمح لتحقيق الفوز بلقاء غد في مباراة تنافسية بين قطبي الكرة العراقية لما يملكه الفريقان من شعبية في الوسط الكروي.

واضاف كاظم ان الفريق "جاهز ولم يشهد غيابات بسبب الاصابة باستثناء كرار نبيل الذي لم يلتحق بتدريبات الفريق"، مبينا ان "عدداً من اللاعبين تعرضوا لإصابات طفيفة والام بسيطة بسبب الجهد والإصابات مثل ضرغام اسماعيل، وشريف عبد الكاظم، ومحمد علي عبود، وحسن رائد، وحاليا انضموا للتدريبات مع زملائهم بعد شفائهم".

بينما قال المدرب المساعد للشرطة، حسين عبد الواحد، لشفق نيوز، ان "مباراتنا امام الجوية ستكون ديربي مهم بالنسبة لنا كونها تجمع قطبي الكرة العراقية الشرطة والقوة الجوية".

واضاف "المباراة سنعتبرها حالها حال اي مباراة بالدوري من حيث اهمية نقاطها لتعزيز موقعنا وتجعل تتويجنا يكون له طعم خاص لدينا ولدى الجمهور"، مبينا "فريقنا يحتاج لنقطة واحدة للتتويج بغض النظر عن المباريات المتبقية واملنا ان نحسم المباراة بالعلامة الكاملة".

ولفت عبد الواحد، الى ان "الشرطة جاهز لأي مباراة مهما كان حجمها واهميتها ففريقنا لا يهاب اي خصم مهما كانت امكانياته لثقتنا العالية بلاعبي فريقنا".

واكد ان "اللاعبين جاهزون للقاء يوم غد ولا توجد سوى إصابات سابقة سيغيب بسببها لاعبين بارزين مثل علاء عبد الزهرة، ووليد سالم، واحمد زيرو، لكننا عازمون على تحقيق الفوز على فريق منافس قوي وهو القوة الجوية كونه من الفرق الكبيرة التي لا يستهان به".

ويتصدر فريق الشرطة قائمة فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 31 برصيد 79 نقطة، بينما يحتل القوة الجوية المركز الرابع وله مباراتان مؤجلتان برصيد 55 نقطة.