تصريحات مدرب المصافي "الحارقة" تتفاعل والاتحاد يتدخل: لن نجامل أحداً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انه سيتحرك قانونياً فور تلقيه بلاغاً من نادي ديالى بشأن مباراة فريقي المصافي والميناء وتصريحات مدرب الفريق البغدادي، لافتا إلى انه "لا يجامل" وسيتعامل مع الشكوى بواقعية.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد يسير وفق الآليات المتبعة وسيحقق فيما حدث بشأن تصريحات مدرب المصافي بعد المباراة والتي اتهم فيها نائب رئيس ناديه بمحاولة بمنح نقاط المباراة للميناء مقابل مغريات ووعود".

وأضاف الزاملي أن "الاتحاد في حال تسلمه شكوى من نادي ديالى سيحول الشكوى للجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات وفق السياقات القانونية"، مبيناً أن "الاتحاد العراقي لا يجامل وسيتعامل مع الشكوى بواقعية وسنتبع الخطوات القانونية وفق السياقات الصحيحة في حال تم تقديم الشكوى للاتحاد".

من جهته قال عضو ادارة نادي ديالى محمد عبد الرضا لوكالة شفق نيوز إن "ادارة النادي قررت بعد تصريح مدرب فريق المصافي بعد مباراة الميناء والمصافي التي انتهت للميناء 3-0، قررت تقديم شكوى لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم للحصول على حق نادينا"،

وأضاف عبد الرضا انه "وبعد اعتراف من مدرب المصافي علي مجيد بوجود تلاعب في نتيجة الميناء والمصافي فلا داعي للشهود او اي اثبات وسنتوجه بالشكوى لمحكمة كاس الدولية لاسترداد حقنا".

وكان نادي ديالى الرياضي أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم شكوى للاتحاد العراقي لكرة القدم على خلفية ما وصفها بـ"التلاعب" بنتيجة مباراة الميناء والمصافي والتي حرمته من التأهل الى الدوري الممتاز مع تحريك تظاهرات جماهيرية امام مقر الاتحاد، فيما هدد أيضاً باللجوء إلى الاتحاد الدولي في حال عدم حل الموضوع محلياً.

وكان مدرب نادي المصافي علي مجيد كشف في لقاء متلفز عن مؤامرة لبيع مباراة الميناء والمصافي، مبينا ان نائب رئيس النادي دعاه الى منزله وطلب منه خسارة المباراة مع نادي الميناء لمنحه حق التأهل الى الدوري الممتاز، لافتا الى رفضه طلب نائب رئيس النادي من باب الأمانة واحترامه للمهنة.

يذكر ان نادي الميناء تأهل للدوري الممتاز بعد الفوز على المصافي 3-0 فيما بقي ديالى في دوري الدرجة الاولى رغم فوزه على الناصرية 3-1.

وتنافس نادي ديالى والميناء للوصول الى الدوري الممتاز للتأهل للحاق بنادي امانة بغداد الذي تأهل سلفاً لدوري النخبة الممتاز.

وخاض ديالى منافسات دوري الدرجة الاولى الى جانب فرق الميناء، الصليخ، عفك، الحسين، الكوفة، الجولان، الشرقاط ، الناصرية، السماوة، مصافي بغداد، المرور.