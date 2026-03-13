تصريحات متضاربة وترقب عراقي لقرار "الفيفا" حول مشاركة المنتخب الإيراني

شفق نيوز- بغداد

أثار ملف مشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في مونديال 2026، جدلاً في الأوساط العراقية حول وضع وترتيب "أسود الرافدين"، في وقت يترقب فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم القرار النهائي من الاتحاد الدولي "الفيفا".

حيث أكد الاتحاد العراقي أن "الفيفا" سيعقد اجتماعاً رسمياً أواخر الأسبوع المقبل مع الاتحاد الإيراني لحسم موقف منتخب إيران بشكل نهائي، سواء بتثبيت انسحابه أو استمراره في المنافسة.

وأشار مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز، إلى أن الاتحاد ينتظر الرد الرسمي من الجانب الإيراني، والذي سيحدد بشكل واضح مصير المنتخب العراقي، إما بالتأهل المباشر إلى كأس العالم أو بخوض الملحق في حال استمرار إيران في البطولة.

وأضاف المصدر أن صدور القرار الرسمي من الاتحاد الإيراني يجب أن يتم قبل يوم واحد من موعد سفر الوفد العراقي، المقرر يوم الجمعة المقبل، وذلك لإنهاء الجدل الدائر حول هذا الملف.

في المقابل، خرج الاتحاد الإيراني بتصريح جديد يؤكد المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، وهو ما بدا مغايراً لما تم تداوله على لسان وزير الشباب والرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي، الذي أكد عدم مشاركة إيران في البطولة، معتبراً أن ذلك "غير منطقي" في ظل الظروف الراهنة والحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وجاء تصريح الوزير رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي قال إن من الأفضل عدم مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة "حفاظاً على سلامة لاعبيه"، في إشارة وصفها مراقبون بأنها تصريح مبطن بعدم رغبته في مشاركة إيران.

وجاء الرد الإيراني سريعاً، إذ أكد اتحاد الكرة أن كأس العالم حدث دولي تاريخي ينظمه "الفيفا" وليس تابعاً لأي دولة، مشيراً إلى أن المنتخب الإيراني تأهل إلى البطولة عن جدارة واستحقاق بعد سلسلة من الانتصارات في تصفيات القارة الآسيوية، وكان من أوائل المنتخبات التي حجزت مقعدها في هذا الحدث الكبير.

وشدد الاتحاد الإيراني على أنه لا يمكن لأي جهة إقصاء منتخب بلاده من البطولة، في رسالة اعتبرها متابعون بمثابة ضغط وتحذير، مضيفاً أن الدولة التي يمكن التشكيك في دورها هي تلك التي تحمل صفة الدولة المضيفة فقط، وليس المنتخبات المتأهلة وفق المعايير الرياضية.