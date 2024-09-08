"تصرف غريب".. اتحاد غرب آسيا يحاصر المنتخب العراقي للناشئين ويجبره على مغادرة الفندق

شفق نيوز/ كشف رئيس الوفد العراقي المرافق لمنتخب الناشئين الكروي، عن تفاصيل تصرف وصفه بـ"الغريب"، أقدم عليه القائمون على اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في الأردن.

وقال عضو الاتحاد العراقي رئيس الوفد خلف جلال، لوكالة شفق نيوز، إن اتحاد غرب آسيا أقدم على تصرف غريب بإخراج الوفد العراقي من محل إقامته في الفندق، وهو إجراء مؤسف لم يحدث من قبل.

‏وأضاف، أن الوفد العراقي أصبح في حرج كبير، سيما وأنه لم يتوقع قرار اتحاد غرب آسيا بإبعاد العراق من البطولة يوم أمس بداعي وجود اختلاف في عمر أحد اللاعبين رغم الإثباتات التي قدمناها لهم من مستمسكات ووثائق تثبت عكس ادعائهم.

‏وبين جلال أنه أجرى اتصالاته مع الاتحاد العراقي في بغداد لتوضيح ما يحدث، والذي طلب مني تأمين السكن وتمديد الإقامة في الفندق لغاية اتمام حجوزات الطيران الجديدة والعودة الى بغداد.

وأجبر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، منتخب الناشئين العراقي على الخروج "فوراً" من الفندق، بالرغم من عدم اكتمال حجوزات العودة إلى بغداد.

وفي وقت سابق، أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن استغرابه من قرار اتحاد غرب آسيا الذي اعتبر منتخب الناشئين العراقي خاسراً لمباراتيه ضد لبنان والأردن (3-0) لكل منهما، رغم تأهله لنصف النهائي بطلاً لمجموعته.

واعتبر الاتحاد العراقي القرار غير مقبول ومجحف، مؤكداً احتفاظه بحقه في الدفاع أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، وذكر أنه سيكشف عن الوثائق التي تدعم موقفه. كما أعلن تعليق أنشطته ومشاركاته في بطولات اتحاد غرب آسيا.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا قرارات بشأن أهلية اللاعبين في البطولة، حيث رأت أن اللاعب أحمد علي عبدالله من منتخب العراق غير مؤهل للمشاركة، وبناءً على ذلك، قررت اللجنة اعتبار العراق خاسراً لمباراتيْه ضد لبنان والأردن، وفرض غرامة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي على الاتحاد العراقي، وإيقاف اللاعب أحمد علي عبدالله عن 6 مباريات مع غرامة قدرها 2000 دولار أمريكي.