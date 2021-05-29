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تشيلسي يفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-29T20:58:04+0000
تشيلسي يفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي

شفق نيوز/ فاز تشيلسي الانجليزي بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت يوم السبت على "الدراجاو" في البرتغال. 

وسجل هدف تشيلسي الوحيد كاي هافيرتز في الدقيقة 43، إثر تلقيه تمريرة بينية متقنة من زميله مايسون مونت، ليراوغ الحارس البرازيلي إيدرسون، ويسدد في الشباك الخالية. 

واقتنص تشيلسي البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما اعتلى عرش أوروبا في 2012، إثر التغلب على بايرن ميونخ الألماني على ملعبه بركلات الترجيح.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1، بينما تأهل تشيلسي على حساب ريال مدريد بعد الفوز بنتيجة 3-1.

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