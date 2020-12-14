تشيلسي يصطدم بأتلتيكو.. ومواجهة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهتين ناريتين، فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعًا ما.

وأوقعت القرعة تشيلسي في مواجهة أتلتيكو مدريد، كما حملت صدامًا ناريًا لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من البطولة.ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام لاتسيو، فيما يلتقي ريال مدريد نظيره أتالانتا.وفي بقية المباريات يصطدم ليفربول بلايبزيج، ومانشستر سيتي ببوروسيا مونشنجلادباخ، فيما يلعب يوفنتوس أمام بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.

نتيجة القرعة

بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي لاتسيو × بايرن ميونخ أتلتيكو مدريد × تشيلسي لايبزيج × ليفربول بورتو × يوفنتوس برشلونة × باريس سان جيرمان إشبيلية × دورتموند أتالانتا × ريال مدريد