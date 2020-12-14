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تشيلسي يصطدم بأتلتيكو.. ومواجهة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-14T11:38:39+0000
تشيلسي يصطدم بأتلتيكو.. ومواجهة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهتين ناريتين، فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعًا ما.

وأوقعت القرعة تشيلسي في مواجهة أتلتيكو مدريد، كما حملت صدامًا ناريًا لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من البطولة.ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام لاتسيو، فيما يلتقي ريال مدريد نظيره أتالانتا.وفي بقية المباريات يصطدم ليفربول بلايبزيج، ومانشستر سيتي ببوروسيا مونشنجلادباخ، فيما يلعب يوفنتوس أمام بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.

نتيجة القرعة

 
بوروسيا مونشنجلادباخ×مانشستر سيتي
لاتسيو×بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد×تشيلسي
لايبزيج×ليفربول
بورتو×يوفنتوس
برشلونة×باريس سان جيرمان
إشبيلية×دورتموند
أتالانتا×ريال مدريد

 مواعيد المباريات مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير/ شباط 2021. أما جولة الإياب، فسوف تقام أيام 9، 10، 16 و17 مارس/ آذار 2021. وبعد إسدال الستار على ثمن النهائي، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم 19 مارس/ آذار 2021.

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