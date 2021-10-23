سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تشيلسي يسحق نوريتش بسباعية نظيفة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-23T14:28:09+0000
تشيلسي يسحق نوريتش بسباعية نظيفة

شفق نيوز/ دخلت مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخلت سجلات "أثقل الهزائم" في البطولة.

وحقق تشيلسي على ملعبه، انتصارا عريضا، بنتيجة 7-0، على ضيفه نوريتش سيتي، في مباراة عززت مركز نوريتش الأخير بالدوري.

وبالرغم من غياب نجمي الهجوم، البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر، استطاع تشلسي "سحق" نوريتش بالنتيجة العريضة.

وأصبحت النتيجة في المركز العاشر، على قائمة أكبر الهزائم التاريخية في البريميرليغ، من ناحية فارق الأهداف بين الفريقين.

وجاءت الأهداف السبعة جميعها بأقدام لاعبين إنجليز، ثلاثة لمايسن ماونت وهدف لكل من ريس جيمس وبين تشسيلويل وكالوم هادسن أودوي، بينما سجل المدافع الإنجليزي ماكس آرونز هدفا في مرماه.

وأصبح تشيلسي أول ناد في البريميرليغ يسجل له 4 إنجليز أو أكثر في مباراة واحدة، منذ عام 2016، عندما كرر الإنجاز بورنموث.

related

وست بروميتش ينتفض ويسحق تشيلسي في عقر داره

Date: 2021-04-03 15:55:29
وست بروميتش ينتفض ويسحق تشيلسي في عقر داره

فوز قاتل لتشيلسي يؤجل حسم الدوري الانجليزي

Date: 2021-05-08 18:55:31
فوز قاتل لتشيلسي يؤجل حسم الدوري الانجليزي

برينتفورد ينتزع التعادل من ليفربول في مباراة مثيرة

Date: 2021-09-25 18:40:53
برينتفورد ينتزع التعادل من ليفربول في مباراة مثيرة

بفوزه على كريستال بالاس.. مان سيتي يقترب من لقب الدوري

Date: 2021-05-01 14:35:49
بفوزه على كريستال بالاس.. مان سيتي يقترب من لقب الدوري

رونالدو يستهل عودته لمانشستر يونايتد بهدفين في مرمى نيوكاسل

Date: 2021-09-11 16:18:15
رونالدو يستهل عودته لمانشستر يونايتد بهدفين في مرمى نيوكاسل

مانشستر يونايتد يخفق مجدداً.. ورونالدو يغادر غاضباَ

Date: 2021-10-02 14:35:33
مانشستر يونايتد يخفق مجدداً.. ورونالدو يغادر غاضباَ

آرسنال يحسم القمة بفوز ثمين على تشيلسي

Date: 2020-12-26 19:46:38
آرسنال يحسم القمة بفوز ثمين على تشيلسي

نادٍ انجليزي يتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه

Date: 2021-05-29 16:14:48
نادٍ انجليزي يتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه