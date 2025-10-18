تشيلسي يسحق نوتنغهام ويلاحق أرسنال على صدارة الدوري

شفق نيوز- لندن

حقق فريق تشيلسي، يوم السبت، فوزاً مهماً على حساب مضيفه نوتنغهام فورست بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

ويعد هذا الانتصار، هو الثاني على التوالي لتشيلسي في الدوري الإنكليزي بعد فوزه في الجولة الماضية على ليفربول بنتيجة 2-1.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، وبات على بعد نقطتين من المتصدر أرسنال الذي سيواجه مضيفه فولهام في وقت لاحق اليوم، ونقطة واحدة من ليفربول الوصيف وحامل اللقب، الذي يصطدم بغريمه مانشستر يونايتد غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد فريق نوتنغهام، عند خمس نقاط في المركز السابع عشر متلقيا خسارته الثالثة على التوالي في الدوري الإنكليزي.