تشيلسي يبدأ التفاوض مع كريستيانو رونالدو

أشارت صحيفة "صنداي ورلد" إلى اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بعد خلافه مع مدربه إريك تين هاغ، ورفضه المشاركة كبديل أمام توتنهام هوتسبير، وغيابه عن التعادل مع تشيلسي كعقوبة.

ورفض رونالدو، (37 عامًا)، مواجهة توتنهام، يوم الأربعاء الماضي، وسار نحو النفق المؤدي إلى غرفة الملابس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم تكن مغادرة رونالدو الملعب مبكرًا قبل نهاية المباراة المرة الأولى التي يُقدم فيها قائد منتخب البرتغال على مثل هذا التصرف هذا الموسم، إذ سبقت له المغادرة قبل صفارة نهاية مباراة رايو فاليكانو الودية قبل بداية الموسم.

لكن تين هاغ أصر على أن هذه ليست نهاية رونالدو في مانشستر يونايتد.

ونتيجة لذلك، لم يدرج الهولندي تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات في التشكيلة التي تعادلت، يوم السبت 1/1، مع تشيلسي وأمره بالتدريب منفردًا في كارينغتون.

وكتب رونالدو عبر موقع "إنستغرام": "دائمًا ما حاولت أن أكون مثالًا يحتذى للاعبين صغار السن في كل الأندية التي مثلتها، وللأسف، لا يكون هذا ممكنًا دائمًا وأحيانًا تغلبك سخونة اللحظة. وحاليًا، أشعر أن عليّ مواصلة الاجتهاد في كارينغتون، ودعم زملائي في الفريق، والاستعداد لأي شيء في أي مباراة".

وأصبح مستقبل النجم مع مانشستر يونايتد غير مؤكد مع التقارير التي تشير إلى أن النادي لا يمانع من السماح له بالرحيل مجانًا، في يناير/كانون الثاني، إذا لم تصل له أي عروض جديدة.

ووفقًا لصحيفة "صنداي ورلد"، فإن تشيلسي يميل إلى القيام بخطوة نحو التعاقد مع الدولي البرتغالي في الميركاتو الشتوي المقبل بعدما كان أحد الأندية العديدة التي اتصل بها ممثلو اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، الصيف الماضي، بعد أن قرر مغادرة يونايتد.

وكان المالك الجديد للفريق اللندني، تود بويلي، حريصًا على إحضار النجم البرتغالي إلى ستامفورد بريدج، لكن المدير السابق توماس توخيل اختار عدم ضم مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

ولكن مع رحيل توخيل، يحرص بويلي على تجديد اهتمامه بمهاجم مانشستر يونايتد واستكشاف فرصة التعاقد معه في العام الجديد.

ويبدو تشيلسي حريصًا على صفقة مؤقتة من شأنها أن تجعل رونالدو يبقى حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لفترة ثانية، فيما قد يشكل أيضًا نتيجة مثالية لأسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يجري الطرفان محادثات خلال الـ 48 ساعة المقبلة لحل مشكلة مستقبل نجم يوفنتوس السابق الذي أبدى استعداده لتخفيض راتبه الحالي مع مانشستر يونايتد لتأمين انتقاله ورحيله عن أولد ترافورد.