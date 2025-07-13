تشيلسي الأنكليزي بطلاً للعالم بثلاثية في مرمى باريس

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

توج نادي تشيلسي الانكليزي بلقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة الختامية 3-0 مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

انتهى الشوط الأول بتقدم "البلوز" بثلاثية نظيفة، ابتدأها كول بالمر بهدفين 22 - 30، وجواو بيدرو 43.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن تتويج النادي اللندني بطلا لأندية العالم.

وتأهل باريس للنهائي على حساب ريال مدريد باكتساحه 4-0، فيما تأهل تشيلسي على حساب فلومينينسي 2-0.