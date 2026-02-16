تشمل العراقيين.. عقبات صعبة أمام جماهير كأس العالم بسبب "لوائح ترمب"

شفق نيوز- برلين

كشفت وسائل إعلام ألمانية، يوم الاثنين، عن "مصاعب جمّة" ستواجه عشاق كرة القدم وجماهير المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بسبب اللوائح الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدخول البلاد.

ولا يقتصر الأمر على الجماهير الكروية بل أنه يطال أيضاً السياح الراغبين بزيارة الولايات المتحدة.

وتعتزم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تشديد قواعد دخول السياح للعديد من الدول، وقد يُطلب من السياح القادمين من ألمانيا ودول أوروبية أخرى تقديم تفاصيل عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي كـ"فيسبوك" و"إنستغرام" خلال السنوات الخمس الماضية قبل دخول الولايات المتحدة.

ويأتي هذا ضمن خطة قدمتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر 2025.

كما ينص اقتراح إدارة الجمارك وحماية الحدود على أنه سيُطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة تقديم معلومات شخصية جديدة، مثل أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال السنوات العشر الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيُطلب تقديم معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة، بما في ذلك تواريخ ومكان ميلادهم وأماكن إقامتهم.

وعلاوة على ذلك، علّقت الولايات المتحدة إجراءات منح التأشيرات لـ75 دولة.

وتزعم إدارة ترمب أن هذه المبادرة ستحمي الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي".

ولم تتناول إرشادات السفر الصادرة عن الحكومة الألمانية بعدُ اللوائح الأمريكية الجديدة، لكنها أحاطت المسافرين علماً بأن السلطات الأميركية مُخوّلة بتفتيش الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف المحمولة، وقراءة بياناتها عند الضرورة، إذا وُجد اشتباه معقول، حسب موقع "تاغسشاو" الألماني التابع للقناة الأولى العمومية.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع السياحة والسفر في البلاد بشكل كبير؛ إذ تنظم الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك كأس العالم لكرة القدم. كما ستشهد البلاد احتفالات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة الأميركية.

وستُقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس عام 2028، تليها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سولت ليك سيتي عام 2034.

وتتوقع الولايات المتحدة جذب 73 مليون سائح عام 2026 وحده، لتحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد فرنسا وإسبانيا.

وستشارك 48 دولة في كأس العالم، ما يعني عدد كبير من المباريات، وبالتالي سفر وسياح أكثر.

وتشمل القيود الجديدة 75 دولة. وبحسب تعليمات ترمب، لن يُسمح لمواطني 39 دولة بدخول الولايات المتحدة نهائياً، من بينها الصومال وهايتي وسوريا وإيران وحاملي جوزات السلطة الفلسطينية.

كما سيتم تعليق تأشيرات الهجرة من العراق وأفغانستان ومصر والبرازيل واليمن ونيجيريا وتايلاند.

ومن بين الدول الـ75، يوجد هناك 17 دولة من أصل 48 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم: العراق والجزائر ومصر والبرازيل وساحل العاج وغانا وهايتي وإيران والأردن والرأس الأخضر وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب والسنغال وتونس وأوروغواي وأوزبكستان، أي أكثر من ثلث الدول المشاركة في البطولة.

وبالتالي، سيصبح سفر المشجعين من هذه الدول إلى البطولة أكثر صعوبة، حسب موقع "تاغسشاو" الألماني التابع للقناة الأولى العمومية.