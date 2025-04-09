شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، عن تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي كربلاء تقوده لثلاثة أشهر لحين انتخاب هيئة جديدة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهيئة الجديدة تألفت من محمد جاسم محمد الطيار رئيساً، ووليد تركي جاسم نائباً للرئيس، ومحمد عبادي عبد أميناً للسر، ومازن جليل عبد الرسول أميناً مالياً، والأعضاء مثنى محمد عبد الأمير، وكاظم ساجد متعب، وميثم خماط عبد الزهرة، وحيدر لؤي حميد.

وحددت اللجنة عمل الهيئة المؤقتة بمدة ثلاثة أشهر على أن يتم إجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة تقود النادي لأربع سنوات.