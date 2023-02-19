تشكيل هيئة إدارية جديدة "مؤقتة" لنادي القوة الجوية

شفق نيوز / شكلت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الأحد، هيئة إدارية جديدة مؤقتة، لنادي القوة الجوية الرياضي.

وقال الناطق باسم النادي، علاء محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة المؤقتة تتألف من اللواء الركن (طارق بداي) رئيسا والكابتن (هيثم كاظم) نائباً للرئيس واللواء الركن (محمد صوب الله) أميناً للسر والعميد (عمار هاني) أميناً مالياً، وعضوية كل من الكابتن (مهدي جاسم) والعقيد (أحمد عباس جاسم) والدكتور (حسن علوان شديد).

وأضاف محمد، أن "الهيئة المؤقتة اجتمعت اليوم، واتخذت جملة توصيات، منها رسم خطة مستقبلية للنادي والتهيئة لإقامة انتخابات لضمان استقرار النادي خلال الفترة المقبلة".

وكان نادي القوة الجوية الرياضي، قد أعلن صدور أمر قضائي يقضي بعودة الهيئة الإدارية المؤقتة إلى مزاولة عملها، وذلك بعد قرار محكمة بداءة الرصافة، إلغاء الأمر الإداري الصادر من اللجنة الأولمبية العراقية بتعيين الهيئة المؤقتة السابقة لنادي القوة الجوية برئاسة الفريق الركن عماد الزهيري.