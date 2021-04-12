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تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب الكروية العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-12T15:24:17+0000
تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب الكروية العراقية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب الكروية من مختلف الفئات العمرية لضمها إلى المنتخبات الوطنية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة سترصد اللاعبين المتميزين في دوري الفئات العمرية في بغداد لاختيار الطاقات الواعدة، وتتألف من، داود العزاوي رئيسا، وعضوية عبد الكريم جواد كاظم، وكاظم فليح، وعبد المحسن محمد سيلان، ورياض سالم.

وأشارت إلى أن اللجنة الفنية والتطوير في الهيئة التطبيعية، سبق وأن شكلت لجانا لاكتشاف المواهب والخامات الموجودة في دوري الفئات العمرية في جميع المحافظات.

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