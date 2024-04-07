تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي يحمل مفاجئة

شفق نيوز/ قد يفاجئ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جماهير فريقه وفريق مانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، التي جرت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، مانشستر سيتي (حامل اللقب) في مواجهة الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا، ليلتقي الفريقان مجددا في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للموسم الثالث على التوالي.

ويلتقي ريال مدريد ضيفه مان سيتي، مساء غد الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت شبكة "Relevo" الإسبانية تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي، وخلا من اسم الفرنسي تشواميني، رغم تألقه خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت الشبكة تقريرًا قالت فيه إن أنشيلوتي استقر على بقاء تشواميني بجواره على دكة البدلاء؛ كي يستفيد من ثنائية فالفيردي وكامافينغا في خط الوسط.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام السيتي:

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: ميندي – نانشو أو "ميليتاو" – روديغر – كارفخال

الوسط: توني كروس – فالفيردي – كامافينغا

الهجوم: فينيسيوس – رودريغو - بيلينغهام