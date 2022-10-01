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تشكيلة منتخب ناشئة العراق أمام قطر في لقائه الأول بتصفيات آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-01T12:56:07+0000
تشكيلة منتخب ناشئة العراق أمام قطر في لقائه الأول بتصفيات آسيا

شفق نيوز/ اعلن مدرب منتخب العراق للناشئين لكرة القدم، أحمد كاظم، يوم السبت، التشكيلة الرسمية لمواجهة نظيره القطري اليوم بافتتاح مشواره في تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط.

وتألفت التشكيلة من سجاد محمد لحراسة المرمى، ولخط الدفاع كل من: علي كريم، وكاميران احمد، وعلي سالم، وحسن عامر، ولخط الوسط علي الوادي، وايوب ابراهيم، وعلي اكبر طاهر، وعلي حسن، وللهجوم كرار جعفر، وحسن علي.

وتقام المباراة في ملعب سلطان قابوس في الساعةِ الرابعة عصراً، بافتتاح منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للناشئين دون 17 عاماً.

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