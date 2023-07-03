تشكيلة منتخب كاراتيه العراق لدورة الألعاب العربية في الجزائر

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكاراتيه، يوم الاثنين، عن تشكيلة منتخب العراقي الذي سيشارك في دورة الألعاب العربية المقرر انطلاقها في الجزائر للمدة 5-15 من الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد عادل عيدان، لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب العراقي انهى معسكره التدريبي الذي اقيم في إيران وخاض عدة مواجهات ودية مع ابطال اللعبة الايرانيين، وتم خلاله الوقوف على تشكيلة المنتخب للدورة العربية".

واضاف "الوفد عاد الى بغداد وبدأ مرحلة الاعداد الاخيرة قبل التوجه الى الجزائر يوم 11 من هذا الشهر حيث ستكون منافسات الكاراتيه في الدورة العربية يوم 13 من الشهر الجاري".

وبين أن "المنتخب سيشارك بفعاليتي الـ(كاتا – قتال)"، لافتا ان المدرب المصري مصطفى إبراهيم سيقود لاعبي الـ"كاتا"، اما المدرب العراقي شاخوان احمد فسيكون مدرباً لفعالية القتال.

وأشار عيدان إلى أن الجهاز الفني للمنتخب العراقي استقر على التشكيلة التي ستمثل كاراتيه العراق في المنافسات والتي تألفت من بريز لقمان بوزن 60كغم، وحمزة بختيار بوزن 75 كغم، وشفان عثمان بوزن +84 كغم، ولاعبو "كاتا" يوسف سلام، وبينر مصطفى، وبزار مهدي.

واكد ان "لاعبينا يطمحون لتحقيق افضل النتائج والاعلان عن جاهزيتهم باتجاه دورة الألعاب الآسيوية، حيث وصل منتخبنا إلى مستوى كبير من الجاهزية ولنا ثقة بالتتويج في منافسات الدورة العربية".