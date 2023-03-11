تشكيلة منتخب شباب العراق للقاء إيران اليوم

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق للشباب عماد محمد التشكيلة الرسمية للمنتخب الشبابي في مواجهة نظيره الإيراني والتي ستجري في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، بتوقيت العاصمة بغداد

ويلتقي الفريقان في هذه المباراة ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً التي تستضيفها اوزبكستان.

وتألفت التشكيلة من حسين حسن لحراسة المرمى، ولخط الدفاع كاظم رعد، وادم طالب ، وسجاد مهدي، وسجاد فاضل، وللوسط علي صادق، وحيدر عبد الكريم، وعبد الرزاق قاسم، وعلي جاسم وعباس فاضل، وللهجوم مصطفى قابيل .