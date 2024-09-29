تشكيلة منتخب شباب العراق امام تايلاند في التصفيات الاسيوية

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب منتخب شباب العراق تشكيلة المنتخب العراقي أمام نظيره منتخب التايلاندي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات تصفيات كأس آسيا (دون 20 عاماً) التي تستضيفها تايلاند.

وتألفت التشكيلة من: وسام علي لحراسة المرمى، واللاعبون محمد خالد وحسين فاهم وحسن عماد ومسلم موسى وأموري فيصل وعلي مخلد وسيداد حاج نور وأحمد جاسم كرار جعفر وايمن لؤي .

وتقام المباراة على ملعب "بوريرام" عند الساعة الـ 3:30 بعد الظهر بتوقيت بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من منافسات تصفيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها تايلاند .