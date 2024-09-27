تشكيلة منتخب شباب العراق امام الفلبين في التصفيات الاسيوية

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب منتخب شباب العراق تشكيلة المنتخب العراقي أمام نظيره منتخب الفلبين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات تصفيات كأس آسيا (دون 20 عاماً) التي تستضيفها تايلاند.

وتألفت التشكيلة من: ليث ساجد لحراسة المرمى، وموسى علي، وعلي كريم، ومسلم موسى، ومصطفى نواف، وعلي مخلد، وليث ضياء، وأموري فيصل، وسيداد حاج نوري، وأيمن لؤي.

وتقام المباراة على ملعب "بوريرام" عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من منافسات تصفيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها تايلاند .