تشكيلة منتخب العراق للناشئين لمواجهة فلسطين

شفق نيوز/ أعلن المدرب احمد كاظم عن التشكيلة الرسمية لمنتخب الناشئين لمواجهة نظيره منتخب فلسطين، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في ملعب جامعة فو جين بالعاصمةِ تايبيه ضمن الجولةِ الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لتصفياتِ كأس آسيا دون 17 عاماً والمؤهلة لنهائياتِ البطولة العام المقبل .

وتألفت التشكيلة من: عمار علي كرار كاظم وزين العابدين جاسم ومرتضى مخلص ومن جد عباس وعلي رضا ‏حيدر ومحمود داود كاظم ضياء وقسور علي وعلي عمار.