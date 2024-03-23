تشكيلة منتخب العراق للقاء الإمارات في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ أعلن المدرب حيان تركي عن التشكيلة الأساسيّة لمنتخبِ الشباب (دون 20 عاماً) لمواجهةِ منتخب الإمارات الأولمبيّ مساء اليوم السبت ضمن الدور الثاني لبُطولةِ اتحاد غرب آسيا للمنتخباتِ الأولمبية (دون 23 عاماً) الجارية في مدينة الأحساء السعودية لتحديد المراكز (5-8).

وتالفت تشكيلة المنتخب من وسام علي ومحمد غالب وموسى علاء وعلي كريم وسجاد مهدي وعلي صادق واموري فيصل وليث ضياء وعلي حيدر ومصطفى نواف ومؤمل محمود.

وأخفق منتخب شباب العراق، مساء يوم الأربعاء الماضي، في التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بعد خسارته أمام الأولمبي الأسترالي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة التي تجري بطريقة خروج المغلوب.

وأقيمت المباراة على ملعب عبد الله بن جلوي بمدينة الإحساء السعودية، وانتهت بفوز أستراليا بنتيجة 2-1.