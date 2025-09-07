تشكيلة شباب العراق أمام السعودية بنصف نهائي كأس الخليج

شفق نيوز- بغداد

أعلن المدرب أحمد صلاح، يوم الأحد، عن تشكيلةُ منتخب شباب العراق لمواجهةِ نظيره السعودي، ضمن الدور نصف النهائي لمنافساتِ بطولةِ كأس الخليج دون 20 عاماً التي تستضيفها مدينةُ أبها السعودية.

وتألفت التشكيلة من سجاد محمد لحراسة المرمى واللاعبين محمد بشير وسجاد حسين وزين العابدين ياسر وعلي الاكبر أمير وياسر وسام وفليح حسن وعلي خالد وعلي الرضا حيدر وكرار كاظم ويوسف صلاح .

ويواجه المنتخب العراقي للشباب، اليوم الأحد، وصيف المجموعة الثانية نظيره السعودي متصدر المجموعة الأولى في أولى مواجهات دور نصف نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت سن 20 عاماً.

وتقام المباراة عصر اليوم على ملاعب مدينة الأمير سلطان الرياضية .