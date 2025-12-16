تشكيلة الأولمبي العراقي لمواجهة السعودية في نهائي خليجي الدوحة

شفق نيوز- الدوحة

أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عماد محمد، عن التشكيلة الأساسية للفريق لمواجهة المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت التشكيلة كميل سعدي لحراسة المرمى، إلى جانب اللاعبين: يوسف إمام، عبد الرزاق قاسم، أموري فيصل، عباس فاضل، علي مخلد، كاظم رعد، أحمد عايد، سجاد محمد، حيدر عبد الكريم، وأيمن لؤي.

ويلتقي المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم، نظيره السعودي في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، التي تستضيفها دولة قطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.