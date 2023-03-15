تشكيلة المنتخب العراقي للشباب للقاء اليابان

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق عماد محمد، عن تشكيلة المنتخب الشبابي الاساسية في مواجهة نظيره الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً والتي ستجري اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت العاصمة بغداد.

وتألفت التشكيلة من حسين حسن لحراسة المرمى ، وخط الدفاع سجاد مهدي، وادم طالب، وكاظم رعد، وشربل شمعون، وخط الوسط علي صادق، وعبد الرزاق قاسم، وإسماعيل محمد، وعبد القادر أيوب، وعلي جاسم، وللهجوم مصطفى قابيل.

يذكر ان الفريق الفائز سيصل إلى المباراة الختامية لنهائيات كاس العالم للشباب الجارية حالياً في اوزبكستان .