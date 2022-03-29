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تشكيلة المنتخب العراقي في مواجهة نظيره السوري

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-29T11:50:44+0000
تشكيلة المنتخب العراقي في مواجهة نظيره السوري

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، عبد الغني شهد التشكيلة الرسمية للمنتخب في مواجهة نظيره السوري، عصر اليوم الثلاثاء، في دبي ضمن الجولة العاشرة والأخيرة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى كأس العالم 2022

وتتألف تشكيلة المنتخب من: جلال حسن لحراسة المرمى، لخط الدفاع أحمد إبراهيم ومناف يونس وعلي فائز وشيركو كريم وضرغام إسماعيل، وفي الخط الوسط سعد عبد الأمير وأمجد عطوان وحسين علي وإبراهيم بايش، وللهجوم أيمن حسين .

وكانت نتائج فحوصات الـ PCR التي أجراها وفد المنتخب الوطني، امس الاثنين، اسفرت عن سلامة موقف جميع أفراد الوفد العراقي، حيث جاءت النتائج سلبية للجميع، وبالتالي ستكون قائمة المنتخب الوطني مكتملة من الجهاز الفني والطبي والإداري والإعلامي واللاعبين وجاهزيتهم لمواجهة عصر اليوم أمام نظيرهم السوري.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن ، اليوم الثلاثاء، تسمية طاقم تحكيم ياباني لإدارة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره السوري في المباراة الاخيرة ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم.

وتقام المباراة على ملعب راشد في مدينة دبي الاماراتية، في تمام الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقة بتوقيت بغداد.

و أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في وقت سابق من اليوم، فتح أبواب ملعب المدينة الدولي في بغداد لمتابعة مباراة العراق وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بكرة القدم.

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