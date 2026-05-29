تشكيلة المنتخب العراقي الرسمية أمام أندورا

‏أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، عن تشكيلة المنتخب في مباراته الودية أمام أندورا مساء اليوم الجمعة.

‏وتألفت التشكيلة من فهد طالب لحراسة المرمى، وكل من اللاعبين زيد تحسين وأكام هاشم وأحمد يحيى ومصطفى سعدون وايمار شير، وزيدان إقبال وأحمد قاسم وماركو فرج ومهند علي وعلي يوسف.

‏وتقام المباراة على ملعب مونتيليفي في مدينة جيرونا الاسباني مساء اليوم الجمعة والتي تعد التجريبية الأولى لمنتخب العراق استعدادا لكأس العالم 2026.