تشكيلة المنتخب العراقي الرسمية أمام أندورا
2026-05-29T14:55:02+00:00
شفق نيوز- بغداد
أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، عن تشكيلة المنتخب في مباراته الودية أمام أندورا مساء اليوم الجمعة.
وتألفت التشكيلة من فهد طالب لحراسة المرمى، وكل من اللاعبين زيد تحسين وأكام هاشم وأحمد يحيى ومصطفى سعدون وايمار شير، وزيدان إقبال وأحمد قاسم وماركو فرج ومهند علي وعلي يوسف.
وتقام المباراة على ملعب مونتيليفي في مدينة جيرونا الاسباني مساء اليوم الجمعة والتي تعد التجريبية الأولى لمنتخب العراق استعدادا لكأس العالم 2026.