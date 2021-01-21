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تشكيك رسمي في رقم رونالدو "التاريخي"

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-21T17:24:25+0000
تشكيك رسمي في رقم رونالدو "التاريخي"

شفق نيوز/ شكك الاتحاد التشيكي لكرة القدم، في رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وأصدر الاتحاد التشيكي بيانا رسميا قال فيه إن رونالدو لم يكسر رقم التشيكي النمساوي جوزيف بيكان، كأفضل هداف في تاريخ اللعبة.

وسجل رونالدو هدفا في مباراة يوفنتوس مع نابولي، في كأس السوبر الإيطالي ليصل إلى 760 هدفا، على مستوى الأندية والمنتخبات، ويكسر رقم بيكان الذي سجل 759 هدفا.

وبحسب الاتحاد التشيكي فإن رونالدو عليه تسجيل 62 هدفا آخر لكسر رقم بيكان.

وأضاف الاتحاد التشيكي أن بيكان سجل 821 هدفا خلال مسيرته الكروية وبالمباريات الرسمية.

وأوضح: "821 هدفا هو الرقم الأكثر دقة عندما يتعلق الأمر بإحصاء عدد الأهداف التي سجلها بيكان طوال مسيرته، سجل 821 هدفا في المباريات الرسمية".

وتابع أن "الأهداف المحتسبة وقعها بيكان في المباريات بالدوريات الأولى والثانية، والكؤوس الدولية والبطولات الأوروبية، لكن المباريات الودية لا تدخل ضمن تلك الإحصائيات باستثناء المنتخب الوطني".

وأكمل قائلا: "يمكن القول بجدية تامة إن هذا رقم يتوافق مع الوضع الحالي لإمكانية التحقق من جميع البيانات، لذلك فهو أدق رقم ممكن".

وسجل رونالدو 760 هدفا خلال 1040 مباراة خاضها منها 658 هدفا بقميص 4 أندية هي: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس، إلى جانب 102 هدف بقميص منتخب البرتغال.

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