"تشفير" دوري نجوم العراق يهدد "ذوي الدخل المحدود".. الحل بيد مَن؟

شفق نيوز/ تزايدت الدعوات من قبل شخصيات رياضية عراقية لنقل مباريات دوري نجوم العراق عبر قنوات الدولة الرسمية بدلاً من منح حقوق البث لقنوات استثمارية "مشفرة"، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمتابعة المباريات للجماهير كافة، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.

وفي أحاديثهم لوكالة شفق نيوز، عبّر عدد من المعنيين بالشأن الرياضي عن آرائهم حول مستقبل حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري، مؤكدين أهمية أن يكون النقل عبر القنوات الحكومية لتمكين الجماهير من متابعة المنافسات دون تكبد تكاليف الاشتراك في القنوات المشفرة، لا سيما وأن الدوري العراقي سينطلق يوم الجمعة المقبل، وما يزال قرار حقوق البث معلقًا حتى الآن.

"التشفير" يحرم أصحاب الدخل المحدود

حيدر لازم، نائب رئيس نادي الكرخ، أكد على ضرورة نقل منافسات الدوري عبر القنوات العراقية، واصفًا إياها بـ"قناة الشعب والجماهير الرياضية".

وأشار إلى أن أصحاب الدخل المحدود سيستفيدون من هذا القرار، مؤكدًا أن التشفير سيكلفهم كثيرًا ويحرمهم من متابعة المباريات بسهولة.

وأضاف لازم، لوكالة شفق نيوز، أن "الجمهور العراقي ينتظر بفارغ الصبر انطلاق دوري نجوم العراق، وهو المتنفس الوحيد لهم، لذا يأملون أن يُبث عبر القنوات العراقية الرسمية دون أي تعقيدات".

ودعا لازم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل وشراء حقوق النقل، مشيرًا إلى أن ذلك سيزيد من شعبيته بين الجماهير، وخاصة بعد دعمه المستمر للرياضة العراقية.

الجماهير تنتظر أخبارا سارة من السوداني

أما رعد ناهي، كبير المعلقين العراقيين، فقد أشار إلى أن الجماهير تنتظر أخبارًا سارة من رئيس الوزراء بخصوص حقوق النقل.

وأضاف، لوكالة شفق نيوز، أن "نقل الدوري عبر القنوات العراقية سيسعد الجماهير ويجنبهم عناء التشفير الذي يحرم شريحة كبيرة من أصحاب الدخل المحدود من متابعة المباريات".

ورأى ناهي أن وجود عبد الكريم حمادي، مدير القناة العراقية، سيسهم في نجاح عملية النقل بفضل خبرته الرياضية والمهنية، مشيرًا إلى أن النقل عبر القناة العراقية سيكون بمستوى مهني عالٍ ويخدم الجماهير بشكل مباشر.

كرة القدم "للفقراء"

في حين عبّر جيگر عبد الله، عضو إدارة نادي نوروز، عن أمله بأن تكون مباريات الدوري غير مشفرة، مشيرًا إلى أن عشاق الدوري العراقي ينتظرون انطلاقه بفارغ الصبر كونه المتنفس الوحيد لهم، وخصوصًا للطبقة المتوسطة والفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف الاشتراك في القنوات المشفرة.

وأضاف عبد الله، لوكالة شفق نيوز، أن أغلب العراقيين يمرون بوضع اقتصادي صعب، وأن كرة القدم تعد الرياضة المحببة للفقراء.

وناشد الحكومة العراقية بمنح حقوق النقل للقنوات العراقية وقطع الطريق أمام القنوات الاستثمارية التي تسعى لاستغلال الدوري لأغراض تجارية.

وأكد عبد الله في ختام حديثه أن القناة العراقية أثبتت كفاءتها في نقل المواسم السابقة للدوري العراقي، وأنها الخيار الأفضل لنقل المباريات هذا الموسم لخدمة عشاق كرة القدم في العراق.

ومساء أمس الثلاثاء، أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم ، قرعة سحب دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 ايلول الحالي.

وتتزايد المطالبات بنقل دوري نجوم العراق عبر القنوات العراقية الرسمية بدلاً من القنوات الاستثمارية "المشفرة"، حيث يعتبر الجمهور العراقي، وخاصة من أصحاب الدخل المحدود، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان متابعة المباريات دون أعباء مالية إضافية.