تشافي يعدل عن قراره.. بضمانات

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية، يوم الأثنين، بأن تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني يفكر في التراجع عن الرحيل والبقاء مع الفريق الموسم المقبل.

وخسر تشافي كافة البطولات التي شارك بها هذا الموسم وتبددت آمال برشلونة تماماً في الدوري بعد خسارة الكلاسيكو مساء أمس الأحد.

وتشير التقارير بأن تشافي قرر البقاء في منصبه وسوف يتم عقد جلسة مع المسؤولين بالنادي لمناقشة التفاصيل.

وطلب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، اجتماعا عاجلا مع إدارة العملاق الكتالوني، عقب مباراة الكلاسيكو.

وأمس، خسر برشلونة بنتيجة 2-3 أمام غريمه ريال مدريد، في إطار الجولة 32 من عمر الليجا، على ملعب البرنابيو.

ووفقا لإذاعة "RAC1"، فقد طلب تشافي، الاجتماع مع الإدارة الرياضية للبارسا، من أجل مناقشة مسألة استمراره في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن تشافي يريد ضمانات قوية، حتى يتمكن البارسا من تعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، إذا قرر البقاء مع الفريق.

وأكدت "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" أيضًا أن تشافي منفتح الآن للبقاء مع برشلونة عقب خسارة الكلاسيكو.

وسبق أن أعلن تشافي في شهر يناير/كانون ثان الماضي، أنه سيرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

ويعتبر تشافي هيرنانديز، واحدًا من أساطير برشلونة والذي أصبح مدربًا للفريق في موسم 2023-2024، وقد واجه تحديات كبيرة في أول موسم له كمدرب.